لقاء قبلي واسع لأبناء وقبائل شرعب بشأن ماتعرض له مدير وكالة سبأ بمأرب

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب- عبدالله العطار - خاص

عدد القراءات 151

عقد أبناء وقبائل شرعب لقاء قبليا ضم العشرات من الوجاهات والقيادات الاجتماعية والعسكرية والمدنية والقيادات السياسة والعمالية المقيمين في محافظة مارب.

وكرس اللقاء لتدارس الموقف إزاء الاستهداف والاعتداء الجسدي الذي تعرض له الصحفي عبدالحميد سعيد الشرعبي مدير عام مكتب وكالة الانباء اليمنية سبأ بالمحافظة رئيس الدائرة الاعلامية للملتقى ، بتاريخ 15 يناير 2025م أثناء عودته ظهرا من عمله إلة منزله، من قبل مجموعه يقودها المدعو ألحمد صالح الشغممي وأخيه بعد ترصد له حول منزله لأكثر من أسبوع، لمعرفة تحركاته وأوقات خروجه ورجوعه، وعقب صدور حكم قضائي في جلسة 4 ديسمبر الماضي بإدانة الشغممي بواقعة تهديد الصحفي عبدالحميد الشرعبي في فبراير 2025م، وإيقاف تنفيذ العقوبة بالسجن 4 أشهر.

وأدان أبناء شرعب خلال اللقاء هذا الاستهداف والاعتداء الجسدي والذي ليس له مايبرره لأحد أبناء شرعب ما يؤكد أن الاستهداف له خلفيات ودوافع غير جنائية تستهدف حياة الصحفي الشرعبي والأساءة لمحافظة الأمن والأمان مارب.

كما يرفض أبناء شرعب بكل أطيافهم محاولة حرف القضية عن مسارها الحقيقي وتجزئتها وتصويرها واقعة اعتداء جسدي خفيف وواقعة غير جسيمه ورفض التحقيق في عملية الترصد والتتبع الذي سبق الاعتداء .

وأكد ابناء شرعب خلال اللقاء على ضرورة تطبيق القانون والاجراءات والخطوات القانونيه من قبل الجهات المختصه في الدولة توضيح الدوافع ومن يقف خلف هذه القضية.

كما أكد اللقاء علي أن ملتقى أبناء شرعب هو المظلة لهم والكيان الجامع و المعبر عنهم والمدافع عن حقوقهم..

كما أكد أبناء شرعب علي وقوفهم خلف نائب مجلس القياده الرئاسي المحافظ اللواء سلطان بن علي العرادة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، ومساندتهم للجيش الوطني والمقاومة في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية،ودعمهم للجهود الأمنية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار .

حضر اللقاء الدكتور عبدالوهاب نصر عبدالجليل نائب رئيس ملتقا ابناء شرعب

وعدد من القيادات المدنية والعسكرية والوجهات والشخصيات الاجتماعية.