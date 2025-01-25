دعم سياسي امريكي من إدارة ترامب لرئيس الوزراء احمد بن مبارك

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو اتصل هاتفيا برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك ، وبحثا التعاون لوقف هجمات الحوثيين في المنطقة.

وهو الاتصال الذي يعتبر الاتصال الأول لوزير الخارجية الأمريكي مع رئيس وزراء عربي منذ توليه منصبه .

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أصدر، الأربعاء، أمراً تنفيذياً بإدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس: تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو الجمعة مع رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، وناقش الوزير ورئيس الوزراء “التعاون لوقف هجمات جماعة (الحوثيين) اليمنية في المنطقة والقضاء على قدراتهم”.

ووفق المتحدثة، ناقش الطرفان “أهمية إنهاء التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة ومخاوفهم المشتركة بشأن الاعتقالات غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون للدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الموظفون اليمنيون الحاليون والسابقون في البعثة الأمريكية إلى اليمن، فضلا عن الاعتقالات الأخيرة لموظفي الأمم المتحدة الإضافيين”.

وسلط روبيو الضوء على الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية كخطوة حاسمة نحو كبح الجماعة”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه يتطلع إلى “مواصلة دعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين”.

مراقبون محليون اعتبروا اتصال وزير الخارجية الأمريكي برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك بعد يومين من تعيينه يعد سابقة في تاريخ العلاقات السياسية اليمنية الأمريكية، وهو اتصال يكشف عن دعم الإدارة الأمريكية لتحركات رئيس الوزراء وجهوده، كما يكشف عن رغبة أمريكية في تعزيز العلاقات بصورة اكثر عمقا ومساحة خلال الفترة القادمة.

وكان رئيس الوزراء قد التقى أيضا يوم امس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيمس ريتش، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة القائمة بين البلدين لضمان امن واستقرار اليمن والمنطقة وممرات التجارة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، ومكافحة الارهاب.

و يأتي اتصال وزير الخارجية الأمريكي و كذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لتأكيد ادارة ترامب على دعمها للحكومة اليمنية برئاسة بن مبارك كشريك رئيسي لمكافحة الارهاب.

ويمتاز رئيس الوزراء الحالي احمد بن مبارك بإمتلاكه شبكة علاقات سياسية واسعة مع مختلف دوائر صنع القرار في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبرزت هذه العلاقات من خلال خبرته الديبلوماسية التي قضاها في واشنطن طوال أكثر من خمس سنوات خلال عمله كسفير لليمن حيث تم تعيينه في

يوليو 2015 سفيراً لليمن في واشنطن حتى ديسمبر 2020 .

هذه العلاقات مثلت كابوسا لبعض الأطراف المحلية التي قادت ضده حمله ممنهجة وجعلته عرضه للاستهدف السياسي الداخلي اليمني خلال الفترات الماضية،نتيجه الشعور بالقلق من علاقاته الديبلوماسية وثقة الأطراف الدولية في خطواته وادائه وفي مقدمة تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة العربية السعودية و بريطانيا و الإمارات العربية المتحدة.