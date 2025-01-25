مشروع قطري سيدشن قريبًا في اليمن

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كشف سفير اليمن لدى قطر، راجح بادي، عن مشروع قطري لتدريب معلمي اليمن ورفع كفاءاتهم بالشراكة مع اليونسكو ومكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح.
وقال بادي في حسابه بمنصة إكس، إنه التقى الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التعليم فوق الجميع بدولة قطر، محمد الكبيسي، وناقش معه إطلاق المشروع.
وأضاف أن المشروع سيتم تدشينه قريباً في عدد من المحافظات كمرحلة أولى.
وأوضح بادي أن "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها التعليم في بلادنا جراء الحرب وتحدياتها، يمثل هذا المشروع بارقة أمل لآلاف الطلاب، لا سيما في المراحل الابتدائية، المتأثرين بالأزمة والذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل".
وعبر السفير عن شكره لدولة قطر على دورها في دعم التعليم في بلادنا، ولمؤسسة التعليم فوق الجميع على جهودها القيمة في تعزيز التعليم كحق أساسي للجميع.