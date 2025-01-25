عاجل. رئيس هيئة أركان الجيش السوداني يعلن عن نصر استراتيجي من مقر القيادة العامة...ويكشف عن نقطة تحول حاسمة للشعب السوداني

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، عن تحقيق القوات المسلحة السودانية إنجازًا عسكريًا ملحوظًا يتمثل في وصول متحركات الخرطوم بحري إلى سلاح الإشارة والقيادة العامة.

جاء هذا الإعلان خلال خطاب ألقاه من داخل القيادة العامة يوم السبت 25 يناير 2025، حيث وصف الحسين هذا التقدم بأنه انتصار استراتيجي يعكس قوة وعزيمة القوات المسلحة والشعب السوداني. وأكد أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود المشتركة للقوات المسلحة من مختلف المناطق، بما في ذلك قوات أم درمان والخرطوم بحري ومنطقة وادي سيدنا، مشيدًا بالتضحيات التي قدمها الجنود المرابطون في القيادة العامة.

وأشار الحسين إلى أن دخول المتحركات إلى القيادة العامة يمثل بداية فصل جديد في تاريخ القوات المسلحة السودانية، بعد أكثر من مئة عام على تأسيسها.

واعتبر هذا الحدث نقطة تحول حاسمة للشعب السوداني الذي وقف إلى جانب الجيش منذ بداية النزاع. وأعرب عن تقديره للجنود الذين صمدوا في وجه التحديات، مؤكدًا أن تضحياتهم كانت أساسية في تحقيق هذا الإنجاز.

كما أشار إلى أهمية هذه اللحظة في تعزيز الروح الوطنية والوحدة بين صفوف الشعب والقوات المسلحة.

في ختام حديثه، أكد الحسين التزام القوات المسلحة بتطهير كل شبر من أراضي السودان من الميليشيات المتمردة، مشددًا على إيمانهم بعدالة قضيتهم وثقتهم في قدراتهم العسكرية.

وأوضح أن هذا التقدم العسكري ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو تجسيد لإرادة الشعب السوداني في استعادة الأمن والاستقرار. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الإنجاز دافعًا لمزيد من الانتصارات في المستقبل، مع التأكيد على أن القوات المسلحة ستظل دائمًا في خدمة الوطن والشعب.