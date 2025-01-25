غوتيريش يوجه دعوة للحوثيين ويدين بشدة اعتقال 7 من موظفي الأمم المتحدة

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أدان الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاحتجاز التعسفي الذي طال عدد اضافي من موظفي الامم المتحدة يوم الاربعاء الماضي.
وأعرب غوتيريش في بيان عن ادانته الشديدة "الاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية في 23 كانون الثاني/يناير لسبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وطالب الامين العام "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الذين تم احتجازهم يوم الخميس، وكذلك عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفيًا منذ حزيران/يونيو 2024، بالإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة المحتجزين منذ عامي 2021 و2023. إن استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول".
مؤكدا انه "لا ينبغي استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائها أو اعتقالهم أو احتجازهم أثناء قيامهم بواجباتهم التابعة للأمم المتحدة لصالح الناس الذين يستفيدون من خدماتهم. يلزم ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها".
ودعا الامين العام للامم المتحدة "الحوثيين إلى وقف عرقلة الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها لمساعدة الملايين من ذوي الاحتياج في اليمن. يجب على الحوثيين الوفاء بالتزاماتهم السابقة والتصرف بما يحقق مصلحة الناس في اليمن ومجمل الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن".
وأعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة، تعليق جميع التحركات الرسمية داخل وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وذلك بعد احتجاز المزيد من موظفيها العاملين في تلك المناطق، موضحة أنها اتخذت هذا الإجراء لضمان أمن وسلامة موظفيها، مؤكدة أن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر.