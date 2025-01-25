بن مبارك يبحث في واشنطن مع مسؤول أمريكي التعاون لتنفيذ قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اكد رئيس الحكومة اليمنية ان القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة ارهابية، يمكن آن يشكل ضغطاً حقيقياً على مليشيات الحوثي ورسالة واضحة بشأن انتهاكاتها واعتداءاتها الارهابية..لافتاً الى أهمية الشراكة بين الحكومتين اليمنية والأمريكية للتعامل مع القرار.

والتقى رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، في ختام زيارة للعاصمة الامريكية واشنطن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيمس ريتش، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة القائمة بين البلدين لضمان امن واستقرار اليمن والمنطقة وممرات التجارة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، ومكافحة الارهاب.

وفي بداية اللقاء، هنأ رئيس الوزراء بنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الولايات المتحدة وتسلم الإدارة الجديدة مهامها..مشيداً بقرار الإدارة الامريكية تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية اجنبية، بصفته قرار تنفيذي سيساعد على تجفيف مصادر تمويل المليشيات ويقيد كثير من أنشطتها الإرهابية داخلياً وخارجيا، كما انه أداة قانونية واقتصادية لعزل اذرع ايران الإرهابية في المنطقة.

من جانبه، رحب السيناتور جيمس ريتش بزيارة رئيس الوزراء، واشار الى انهم يتابعون الوضع في اليمن..مؤكداً ان قرار الإدارة الامريكية يأتي من واقع ادراكها للتهديد الذي تمثله مليشيات الحوثي لأمن واستقرار المنطقة والعالم كمنظمة إرهابية متطرفة.