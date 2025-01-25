بالزي العسكري.. الصليب الأحمر يتسلم المحتجزات الإسرائيليات من غزة

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- متابعات

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تسلمت طواقم الصليب الأحمر، اليوم السبت، المحتجزات الإسرائيليات الأربع من عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري بحركة حماس، في ميدان فلسطين بمدينة غزة.

وكانت مركبات الصليب الأحمر قد دخلت إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم في وقت سابق من اليوم وتوجهت إلى مدينة غزة.

وأعلنت حركة حماس أنها ستطلق سراح أربع مجندات إسرائيليات السبت مقابل الإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتجمع العشرات من مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي المسلحين في ساحة فلسطين بمدينة غزة حيث أقيمت منصة بينما تجمع حشد من الفلسطينيين حولها. وعلقت لافتة على المنصة كتب عليها بالعبرية «الصهيونية لن تنتصر».

وقالت الحركة إن المحتجزات هن: كارينا أرئيف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج، وجميعهن كن يتمركزن في موقع مراقبة على أطراف غزة عندما تم احتجازهن خلال اجتياح قاعدتهن في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال مصدر فلسطيني لوكالة رويترز إن إحدى المجندات كانت محتجزة لدى الجهاد الإسلامي.

200 أسير فلسطيني من جانب آخر، أعلنت حركة حماس قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني من المقرر أن يتم الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل، بينهم 120 أسير يقضون أحكاما بالسجن المؤبد و80 محكوما عليهم بالسجن لفترات طويلة أخرى.

وقال مسؤول فلسطيني لرويترز إن بعض الأسرى المفرج عنهم سيتم إطلاق سراحهم في مصر وإن بعض هؤلاء سيبقى في مصر بينما قد يتوجه آخرون إلى الجزائر أو قطر أو تركيا.

وعملية التبادل التي تتم اليوم هي الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار يوم الأحد الماضي. وشملت العملية الأولى الإفراج عن ثلاث محتجزات إسرائيليات مقابل 90 أسيرا فلسطينيا