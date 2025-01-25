جوجل تطلق ميزة أمان جديدة لمنع سارقي هواتف أندرويد من الوصول إلى حساباتك عاجل.. مؤتمر مأرب الجامع يدعو مجلس القيادة الرئاسي الى سرعة دعم وزاراة الدفاع ونقل مقار البنوك الى عدن وتنفيذ قرارات الرياض .. استثمار الفرصة التاريخي الحوثيون يفشلون في التقرب الى ترامب وتوسلاتهم ذهبت أدراج الرياح .. تقرير أمريكي: الغد ليس جيدا بالنسبة للحوثيين طهران تعترف : لم تكن إيران على علم بهجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل اليمن تودع السياسية والأكاديمية اليمنية وهيبة فارع التكتل الوطني للأحزاب السياسية يدعو مجلس القيادة الرئاسي الى استثمار الفرصة التاريخية لإنهاء الانقلاب أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية السعودي في قصر الشعب بدمشق الأمم المتحدة تعلن تعليق جميع تحركات موظفيها الرسمية في مناطق سيطرة الحوثي مكتب مبعوث الأمم المتحدة يكشف عن لقاء مع وفد سعودي عسكري لمناقشة وقف اطلاق النار باليمن وتدابير بناء الثقة من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
أطلقت شركة جوجل رسميًا ميزة أمان جديدة لأجهزة Pixel التي تعمل بنظام Android 15 لمنع سارقي الهواتف من الوصول إلى حساباتك الرقمية، والتي تتطلب الميزة، المسماة Identity Check (التحقق من الهوية )، مصادقة بيومترية للوصول إلى بعض إعدادات الحساب والجهاز عندما لا تكون في مكان موثوق به (مثل منزلك أو مكان عملك).
وتقول جوجل في منشورها على مدونتها حول الإطلاق: "إن الجهاز المسروق في الأيدي الخطأ يمكن أن يعرض بيانات حساسة، مما يجعلك عرضة لسرقة الهوية والاحتيال المالي وانتهاكات الخصوصية".
قدمت شركة أبل ميزة مماثلة لفحص الهوية، تسمى حماية الجهاز المسروق، بعد تقارير عن لصوص يراقبون الأشخاص وهم يدخلون رموز مرور هواتف iPhone الخاصة بهم، ويسرقون الهواتف، ويستخدمون رموز المرور للوصول إلى المعلومات الخاصة وحظر المستخدمين من حساباتهم على Apple.
تتضمن الإعدادات المحمية بواسطة ميزة التحقق من الهوية في نظام Android تغيير رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بجهازك، وتعطيل الحماية من السرقة، وإيقاف تشغيل ميزة "العثور على جهازي"، وإعادة ضبط جهازك إلى إعدادات المصنع، وتغيير البيانات الحيوية، وفقًا لوثيقة الدعم .
تم إطلاق ميزة Identity Check في البداية في مرحلة تجريبية في أواخر العام الماضي كجزء من حملة Pixel Drop في ديسمبر.
وتقول Google إن الميزة ستصل أيضًا إلى أجهزة Samsung Galaxy التي يمكنها الحصول على One UI 7 "في الأسابيع المقبلة" وإلى الأجهزة من الشركات المصنعة الأخرى "في وقت لاحق من هذا العام"