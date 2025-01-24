اليمن تودع السياسية والأكاديمية اليمنية وهيبة فارع

الجمعة 24 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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توفيت اليوم الجمعة السياسية والأكاديمية اليمنية وهيبة فارع، بعد معاناة طويلة مع المرض، وكانت فارع قد شغلت منصب أول وزيرة لحقوق الإنسان في البلاد.

ونعى اكاديميون وناشطون أستاذة كلية التربية بجامعة صنعاء، ورئيسة مجلس أمناء جامعة الملكة أروى، ولعبت دورا في تعزيز حقوق المرأة والطفل في البلاد.

وكانت أول رئيسة جامعة خاصّة في البلاد،كما عيينت عميدة للمعهد الوطني للعلوم الإدارية في اليمن المعني بتأهيل القيادات الإدارية العلياء للدولة اليمنية 2006-

وفي أول تعليق لرحيلها علق وزير الخارجية السابق الدكتور ابوبكر القربي عبر منشور على منصة اكس حيث قال " رحم الله الدكتوره وهيبة فارع التي تمثل إرادة المرأة اليمنية في التعلم والقيادة و التربية فكانت اول وكيله لكلية التربية ووزيرة لحقوق الإنسان فكانت القدوة في الخلق والتصدي للظلم والتمسك بالثوابت والقيم نسال …