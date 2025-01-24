أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية السعودي في قصر الشعب بدمشق

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وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الجمعة إلى العاصمة السورية دمشق، الجمعة، في أول زيارة رسمية منذ سقوط نظام بشار الأسد.
جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية على حسابها بمنصة إكس.
والتقي ابن فرحان، قائد الإدارة السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق.
وتعد زيارة ابن فرحان إلى دمشق التي وصلها قادما من لبنان، هي الأولى منذ سقوط نظام الأسد.
وتأتي الزيارة التي لم يعلن عن مدتها ضمن سلسلة لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية للمرحلة المقبلة.
وكانت آخر زيارة للوزير السعودي إلى دمشق في 18 أبريل/ نيسان 2023، حيث التقى فيها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.