عاجل: الأمم المتحدة تعلن تعليق تحركات جميع موظفيها في مناطق سيطرة الحوثي

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أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة انها علقت جميع التحركات الرسمية لموظفيها ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين حتى إشعار آخر، وذلك لضمان سلامتهم، بعد اعتقال الحوثيين المزيد من موظفيها أمس الخميس.
وقالت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني إن جماعة الحوثي احتجزت يوم أمس الخميس المزيد من موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرتهم.
وذكرت أنها تتواصل مع سلطات الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة والشركاء المحتجزين دون شروط.
وسبق لجماعىة الحوثي اعتقال واحتجاز العديد من الموظفين الأممين العاملين ببرامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في المدن الواقعة تحت سيطرتها طوال الفترة الماضية.
واعتقلت الجماعة موظفين يمنيين يعملون في سفارات أجنبية ومنظمات إغاثية، واتهمتهم بالعديد من التهم، بما فيها العمالة لأمريكا وإسرائيل.
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي اعاد تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.