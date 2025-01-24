الكويت تُسقط الجنسية عن 38 مواطناً ومصادر تكشف الاسباب

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أسقطت الكويت الجنسية الكويتية عن 38 مواطناً بعد إدانتهم بالمساس بولائهم للبلاد، إذ ثبت ضلوعهم في تمويل الإرهاب ودعم نشاطاته عبر تنظيمات أسود الجزيرة وقضية تمويل حزب الله وخلية العبدلي.
وقررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، في اجتماعها أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إسقاط الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم 38 حالة (المساس بولائهم للبلاد).
وفي التفاصيل، فإن الحالات الـ 38 المدانين تضم 5 مواطنين في تنظيم أسود الجزيرة، و11 مواطناً في قضية تمويل حزب الله، و22 شخصاً آخرين في قضية خلية العبدلي