حكم قضائي بوقف تطبيق أحد أولى قرارات ترامب الرئاسية

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في أول قرار قضائي ضد قرارات الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، أصدر قاض فدرالي في مدينة سياتل الأميركية يوم الخميس 23 يناير/ كانون الثاني حكماً بوقف تطبيق أمر تنفيذي من إدارة الرئيس دونالد ترامب يحد من الحق في الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة بشكل تلقائي في البلاد
وصف القاضي في المحكمة الجزئية الأميركية، جون كوفنور، الأمر التنفيذي للإدارة الأميركية الجديدة بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ"، بحسب ما قاله لمحامٍ في وزارة العدل الأميركية يدافع عن قرار الرئيس.
وأصدر القاضي أمراً تقييدياً مؤقتاً لمنع تطبيق الأمر التنفيذي الموقع من ترامب في أول أيامه في منصبه يوم الاثنين، وذلك بناءً على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون، بحسب وكالة رويترز.
يأتي ذلك بعد رفع خمس دعاوى قضائية ضد الأمر التنفيذي لترامب من جماعات حقوق مدنية ومدعون عامون ديمقراطيون في 22 ولاية، في ظل توصيف هذا القرار بأنه "انتهاك صارخ للدستور الأميركي