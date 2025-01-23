مأرب: وزارة الشباب والرياضة تدشن البرنامج التدريبي لعام 2025م تستهدف تأهيل شباب13محافظة.

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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دشّنت وزارة الشباب والرياضة في محافظة مأرب البرنامج التدريبي لعام 2025، الذي يهدف إلى تأهيل الشباب في 13 محافظة.

وفي حفل التدشين، أكد وكيل أول محافظة مأرب، الشيخ علي الفاطمي، أن تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم يمثلان الخطوة الأولى نحو النصر على مليشيا الحوثي الإرهابية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة والوطن.

وأكد الفاطمي على استعداد السلطة المحلية لدعم كافة المبادرات والبرامج التي تخدم الشباب والشابات، داعياً إلى توفير الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات لتحقيق احتياجاتهم في التدريب والتأهيل.

من جانبه، أوضح مدير عام التعاون الدولي بوزارة الشباب، نصر الأحمدي، أن البرنامج التدريبي لهذا العام سيبدأ بدبلوم اللغة الإنجليزية للمبتدئين، ويستهدف الشباب في مختلف المحافظات .

وأضاف الأحمدي أن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب في مختلف المهارات لتمكينهم من الالتحاق بالوظائف في المؤسسات العامة والخاصة.

وقال:" إن وزارة الشباب والرياضة، وهي تسعى في أداء رسالتها في ظل هذه الظروف القاسية التي فرضتها الحرب، ومآلات التمرد الحوثي، تؤمن بأن بناء الشباب وتأهيلهم وتطوير قدراتهم هو المفهوم الحقيقي لمستقبل الوطن".

وأشار الأحمدي الى ان وزير الشباب والرياضة نايف البكري، الذي يتابع عن كثب كل خطوة من خطوات هذه البرامج والأنشطة، يؤكد دعمه الدائم لكل ما من شأنه أن يسهم في رفعة شبابنا وتقدمهم.

وخلال الحفل، الذي حضره مدراء مكاتب الشباب والرياضة من مختلف المحافظات، تم توزيع المناهج التدريبية على المتدربين الذين يمثلون تلك المحافظات.