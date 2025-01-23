أول توجيهات رئاسية للبنك المركزي.. استعدادات لعزل البنك المركزي بصنعاء وسحب السويفت ونقل مقار البنوك الى عدن

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في اول تحرك عملي من الحكومة اليمنية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية وجه اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي
رئاسية للحكومة ومؤسساتها المعنية للتعاون مع البنك المركزي اليمني والمجتمع الدولي لتنفيذ الإجراءات العقابية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.
تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يمنع التعامل معهم ماليا وفي مقدمة ذلك وقف التعامل مع البنك المركزي بالعاصمة صنعاء، وهو ما يعزز سحب السويفت ونقل مقار البنوك الى مدينة عدن .
ونقلت وكالة سبا إن رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، بشأن الإجراءات المترتبة على قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأضافت: "اطلع العليمي خلال الاتصال من المحافظ إلى إيجاز حول الإجراءات التنفيذية للتصنيف الإرهابي، بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني، والآليات الدولية، لتجفيف مصادر تمويل المليشيات الإرهابية، ومنع وصولها إلى الموارد المزعزعة للأمن المحلي، والاستقرار الإقليمي، والدولي".
وشدد العليمي على "ضرورة التزام الحكومة، ومؤسساتها المعنية بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي، والمجتمع الدولي لتنفيذ الإجراءات العقابية ضد الجماعة الإرهابية".
كما شدد على "الحد من أي انعكاسات سلبية على القطاع المالي، والمصرفي اليمني، ومصالح المواطنين"، مطمئناً "مجتمع العمل الإنساني بضمان تدفق المعونات الإغاثية دون أي عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن البيت الأبيض إعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.