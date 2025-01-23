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سفير اليمن بالدوحة يجري مباحثات لإطلاق مشروع طموح لتدريب معلمي اليمن ورفع كفاءاتهم بدعم قطري ويبشر بتدشينه قريبا

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص
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عقد اليوم السفير اليمني بدولة قطر الأستاذ راجح بادي لقاء مع الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التعليم فوق الجميع ‎بدولة قطر السيد محمد الكبيسي.

وقال السفير اليمني بدولة قطر في تدوينة له على منصة إكس " ان اللقاء ناقش إطلاق مشروع طموح لتدريب معلمي اليمن ورفع كفاءاتهم، بدعم من دولة قطر وبالتعاون مع اليونسكو ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح،.

كما بشر بادي بان المشروع سيتم تدشينه قريبا في عدد من المحافظات كمرحلة أولى.

وأضاف بادي "ان هذا المشروع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها التعليم في بلادنا جراء الحرب وتحدياتها، يمثل بارقة أمل لآلاف الطلاب، لا سيما في المراحل الابتدائية، المتأثرين بالأزمة والذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل.

كما توجه السفير راجح بادي بالشكر العميق لأشقاء في دولة قطر على دورهم في دعم التعليم في بلادنا ولمؤسسة التعليم فوق الجميع على جهودها القيمة في تعزيز التعليم كحق أساسي للجميع.

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