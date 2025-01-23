أول رد إيراني على تصنيف ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية سفير اليمن بالدوحة يجري مباحثات لإطلاق مشروع طموح لتدريب معلمي اليمن ورفع كفاءاتهم بدعم قطري ويبشر بتدشينه قريبا عاجل : إشهار مؤتمر سقطرى الوطني بقيادة القحطاني .. رسائل للمجلس الرئاسي والسلطة المحلية ومأرب برس ينشر قائمة بقياداته العليا الرئيس العليمي يبدأ أول خطوة في الإجراءات التنفيذية لقرار تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية الحكومة اليمنية تعلن موقفها من قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وزير الخارجية السوري: نستلهم سوريا الجديدة من رؤية السعودية 2030 ماذا يعني تصنيف ترامب للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية؟ ماهي الدلالات السياسية التي تحملها زيارة وزير الخارجية السعودي إلى لبنان؟ واشنطن: بن مبارك يستعرض مع البنك الدولي خطة التعافي الإقتصادي في اليمن روسيا ترد على تهديدات ترامب
عقد اليوم السفير اليمني بدولة قطر الأستاذ راجح بادي لقاء مع الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التعليم فوق الجميع بدولة قطر السيد محمد الكبيسي.
وقال السفير اليمني بدولة قطر في تدوينة له على منصة إكس " ان اللقاء ناقش إطلاق مشروع طموح لتدريب معلمي اليمن ورفع كفاءاتهم، بدعم من دولة قطر وبالتعاون مع اليونسكو ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح،.
كما بشر بادي بان المشروع سيتم تدشينه قريبا في عدد من المحافظات كمرحلة أولى.
وأضاف بادي "ان هذا المشروع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها التعليم في بلادنا جراء الحرب وتحدياتها، يمثل بارقة أمل لآلاف الطلاب، لا سيما في المراحل الابتدائية، المتأثرين بالأزمة والذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل.
كما توجه السفير راجح بادي بالشكر العميق لأشقاء في دولة قطر على دورهم في دعم التعليم في بلادنا ولمؤسسة التعليم فوق الجميع على جهودها القيمة في تعزيز التعليم كحق أساسي للجميع.