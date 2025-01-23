عاجل : إشهار مؤتمر سقطرى الوطني بقيادة القحطاني .. رسائل للمجلس الرئاسي والسلطة المحلية ومأرب برس ينشر قائمة بقياداته العليا

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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أعلن اليوم الخميس إشهار مؤتمر سقطرى الوطني بمحافظة شبوة كأول تجمع جامع مثل القوى الوطنية بمحافظة أرخبيل سقطرى .

وقال بيان الاشهار ان مؤتمر سقطرى دعت إلية كوكبة من المرجعيات القبلية والأكاديمية والكوادر الإدارية والعلمية في محافظة أرخبيل سقطرى.

وكشف البيان ان مؤتمر سقطرى جاء بعد سلسلة من اللقاءات والاعداد.

الذي كان تحت شعار (سقطرى تجمعنا ومعا من اجل سقطرى) وفي حفل الاشهار تم تزكية هيئة رئاسة من سبعة وثلاثون شخصية وامين عام واثنين أمناء مساعدين على ان يكون ترتيب اللجان الداخلية من هيئة الرئاسة .

كما اكد مؤتمر سقطرى الوطني على مطالبه التي وصفها بالمشروعة في توفير المشتقات النفطية والغاز من الدولة وبالسعر الرسمي اسوة بالمحافظات المحررة

كما اعلن مؤتمر سقطرى عن رفضه العبث ببيئة أرخبيل سقطرى واراضيها وجميع تصرفات البيع والاستيلاء المخالف للقانون ومحاسبة المتسببين في ذلك .

كما وجه دعوة للحكومة لدعم تذاكر الطيران بتخفيض أسعارها المكلفة التي أرهقت كاهل المواطن السقطري.

وطلب نطالب مجلس القيادة والحكومة بمنح أبناء سقطرى مقاعد في مجلس الشورى والسفارات والقنصليات والوزارات والمؤسسات العامة واشراكهم في إدارة الدولة

وشدد البيان على دعوة مجلس القيادة والحكومة لزيارة محافظة أرخبيل سقطرى وتلمس احتياجاتها.

كما دعا لسلطة المحلية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمعسكرات والسلم المجتمعي وندين استخدام السلاح ضد المواطنين والاستهتار بالدماء

ودعا بيان مؤتمر سقطرى الوطني المجتمع السقطري بكافة مكوناته السياسية والاجتماعية للاصطفاف وتوحيد الكلمة والمطالبة بحقوق المحافظة وابنائها

ودعا البيان ايضا إلى عدم احتكار مكون معين لإدارة المحافظة بكافة مؤسساتها ومفاصلها ونرفض اقصاء وتهميش الكفاءات من أبناء سقطرى من الوظائف العامة ونطالب سلطات الدولة بتصحيح الأوضاع المدنية والعسكرية في المحافظة

وطالب السلطة المحلية بمنع الاحتكار وفتح الاستثمار بما يحد من التحكم في السوق والتلاعب بأسعار السلع والخدمات داخل المحافظة

كما ثمن البيان موقف المشايخ الرافض للمساس بالشأن القبلي والحفاظ على النسيج الاجتماعي وندعو السلطة المحلية لتلبية مطالبهم.

وأعلن البيان قائمة بمن تم اختيارهم

في هيئة رئاسة المؤتمر وهم ؛

1-علي عامر سعد القحطاني رئيسا لمؤتمر سقطرى الوطني

2-صالح قاسم محمد نائبا

3-د.احمد عيسى احمد الرميلي نائبا

4-مازن سعيد سالم باحقيبة نائبا

5-د.احمد سالم صالح امين عام

6-د. باسم جلال عبدالله امين مساعد

7-د. امير جوهر مبارك امين مساعد

وعضوية كلا من

8-الشيخ موسى بشير داتوا

9-الشيخ سعيد الفان علي

10-الشيخ صالح احمد عامر

11-الشيخ عيس احمد جحي

12-الشيخ عيسى سعد سالم

13-الشيخ علي سالم باحقيبة

14-الشيخ عبدالرؤوف احمد هلال

15-الشيخ علي عبدالله الفان

16-الشيخ عيسى احمد عربهي

17-الشيخ عبدالله سالم علي دوهر

18-الشيخ محمد عبدالله سالم

19-الشيخ محمد صالح احمد الحريزي

20-الشيخ دوعهن عبدالله جردد

21-الشيخ محمد رامي القيسي

22-الشيخ اسعد مبارك بن نصيب

23-الشيخ عبدالله محمد عبدالله ديموري

24-الشيخ عمر علي عمر

25-الأستاذ ناظم احمد محروس

26-الأستاذ اياد يحي مبارك سعيد

27-الشيخ ناصر سالم عفان

28-الشيخ سعد خميس فرج

29-د. موسى يحي محمد

30-الشيخ عبدالله عامر الاشعري

31-الشيخ خاتم محمد علي

32-الشيخ احمد سعد عافر

33-الشيخ محمد شونيه

34-الشيخ سعد عبدالله الفرجهي

35-الشيخ بدر خميس علي

36-الشيخ احمد سالم سليمان كلمس

37-نوح سدون احمد

38-الشيخ سعيد برقهن حديد