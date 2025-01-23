الرئيس العليمي يبدأ أول خطوة في الإجراءات التنفيذية لقرار تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية

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إطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من محافظ البنك المركزي اليمني الى ايجاز حول الاجراءات التنفيذية لتصنيف الحوثيين منظمة ارهابية، بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني، والآليات الدولية، لتجفيف مصادر تمويل المليشيات الارهابية، ومنع وصولها الى الموارد المزعزعة للامن المحلي، والاستقرار الاقليمي، والدولي.
واجرى الرئيس الدكتور رشاد محمدو العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بمحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، بشأن الاجراءات المترتبة على قرار الادارة الامريكية باعادة تصنيف المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني كمنظمة ارهابية اجنبية.
وشدد الرئيس على ضرورة التزام الحكومة، ومؤسساتها المعنية بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي، والمجتمع الدولي لتنفيذ الاجراءات العقابية ضد الجماعة الارهابية، والحد من اي انعكاسات سلبية على القطاع المالي، و المصرفي اليمني، ومصالح المواطنين، وطمأنة مجتمع العمل الانساني بضمان تدفق المعونات الاغاثية دون اية عوائق الى مختلف انحاء البلاد.