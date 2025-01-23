واشنطن: بن مبارك يستعرض مع البنك الدولي خطة التعافي الإقتصادي في اليمن

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وكالة سبأ الحكومية ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استعرض في واشنطن، مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، خطة التعافي الإقتصادي وجوانب تعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة والبنك، والخطط المستقبلية في تنفيذ المشاريع على ضوء الأولويات والاحتياجات العاجلة، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف الازمة الإنسانية.

وتداول الجانبان خلال مأدبة عشاء أقامها البنك الدولي على شرف رئيس الوزراء والوفد المرافق له الى واشنطن، النقاش حول خطة الحكومة ورؤيتها لتحقيق التعافي الاقتصادي، والدور الذي يمكن ان يقوم به البنك الدولي لمساندة تنفيذ الخطة، إضافة الى نتائج الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية والذي عقد مؤخرا في نيويورك.

وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بما تم إنجازه من عمل مشترك مع البنك الدولي خلال الفترة الماضية، والحرص على توسيع جوانب الشراكة، وتعزيز برامج الدعم الفني والقدرات المؤسسية وتنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية والترتيبات الجارية لوضع أسس إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية .

ولفت الى الفرص القائمة لتجاوز التحديات والصعوبات القائمة، وفق رؤية وخطط الحكومة، والدور المعول على شركاء اليمن في التنمية في هذا الجانب.

وتطرق رئيس الوزراء الى التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، والاسناد الدولي المطلوب لاستمرارها، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف العملة الوطنية .. مشيرا الى ان البنك الدولي شريك أساسي للحكومة في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات.

من جانبه جدد المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، تأكيد حرص البنك على تقديم جميع اشكال المساندة اللازمة للحكومة اليمنية والعمل على حشد التمويلات لتقوية قدرات الحكومة للاستمرار في مسار الإصلاحات.