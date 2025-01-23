حزب الإصلاح يرد على عيدروس الزبيدي ويستغرب تصريحاته.. ماذا قال؟

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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رد حزب الإصلاح في اليمن، على تصريحات قالها رئيس ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، في مقابلة مع قناة اماراتية.

واستغرب الناطق الرسمي باسم التجمع اليمني للإصلاح نائب رئيس الدائرة الإعلامية، عدنان العديني، من التصريحات الصادرة عن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، بحق الإصلاح، وقال إنها غير مبررة.

واعتبر العديني أن تصريحات الزبيدي مستغربة باستدعاء مفردة الإرهاب، التي ذهب ضحيتها عدد من قيادات الإصلاح وأنصاره (تحديداً في مدينة عدن!) واعتسافها في سياقات خاطئة، يشير إلى حالة انفصام سياسي.

وقال ناطق حزب الإصلاح، في منشور على منصة "إكس" رصده محرر مأرب برس اليوم الخميس، أن التهم مردودة على صاحبها، وبالاستناد لتقارير دولية.

وأشار إلى أن البلاد تمر بمنعطف حاسم، والشعب اليمني ينتظر من الجميع أن يكبُروا بحجم التحدي.

وذكّر بأن الاصلاح مدّ يداً في ذلك، وبذل ويبذل جهوداً صادقة ومتسامية، وقال إنه يفترض بمن يغردون خارج السرب مراجعة أنفسهم، والتفكير قبل إطلاق أي تصريحات.

وكان رئيس المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال والمدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي، هاجم، امس، في مقابلة مع قناة ''سكاي نيوز عربية'' قيادات حزب الإصلاح، متهما إياهم بالارتباط المباشر بالإرهاب.