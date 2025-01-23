القرعة تضع منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثالثة والمدرب يقول: ''المجموعة ليست سهلة''

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سحبت اليوم الخميس قرعة بطولة كأس آسيا للناشئين 2025م المقرر إقامتها بمدينتي جدة والطائف بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة (3- 20) إبريل المقبل بمشاركة 16 منتخباً.
وأوقعت القرعة المنتخب اليمني للناشئين في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات كوريا الجنوبية وأندونيسيا وأفغانستان.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية وأوزبكستان وتايلاند والصين.
فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام والامارات.
وضمت المجموعة الرابعة منتخبات إيران وطاجيكستان وعُمان وكوريا الشمالية.
من جانبه أوضح المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين المدرب الوطني سامر فضل، أن قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين وضعت منتخبنا ضمن منتخبات قوية ومتطورة وليست سهلة كما يعتقد البعض.
مبيناً أن منتخب كوريا الجنوبية منتخب معروف بمستواه القوي ومصنف من أفضل منتخبات قارة آسيا ، كما أن منتخبي أندونيسيا وأفغانستان متطوران وتمتلك تلك المنتخبات لاعبين مميزين لديهم بنية جسمانية كبيرة وبالتالي فإن المجموعة لن تكون سهلة وستكون المنافسات قوية بين جميع المنتخبات.
ولفت إلى أن المنتخب الوطني للناشئين مصنف ضمن أفضل 16 منتخب على مستوى قارة آسيا وسيخوض النهائيات بطموح المنافسة بقوة على تحقيق نتائج إيجابية وبطموح التأهل إلى مونديال كأس العالم للناشئين في قطر.
مبيناً أن حظوظ جميع المنتخبات متساوية ، ويتطلع منتخبنا للإعداد بشكل جيد للبطولة بما يمكنه من الظهور بالصورة المناسبة.
وقال أن المرحلة الأولى من الاعداد بصنعاء ستشهد مشاركة 40 لاعباً وتتضمن برنامج إعدادي مكثف يهدف إلى الوقوف أمام قدرات وإمكانات اللاعبين تمهيداً لإجراء عملية التقييم والمفاضلة لاختيار القائمة قبل النهائية والتي ستخوض المرحلة الثانية من التحضيرات.
وكشف مدرب منتخب الناشئين عن التنسيق مع قيادة الاتحاد من أجل إقامة معسكر خارجي يتخلله خوض سلسلة من المباريات التجريبية وبما يعزز من جاهزية المنتخب.
متمنياً أن تكلل الجهود بالنجاح ويسير البرنامج الإعدادي بحسب الخطة المرسومة وأن يتمكن هذا الجيل المبدع من اللاعبين من تحقيق إنجاز جديد للكرة اليمنية والذهاب بعيداً في المنافسة القارية.