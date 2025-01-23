السعودية تعلن رغبتها في الاستثمار وتوسيع العلاقات التجارية مع أميركا بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للإرتفاع

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اكد ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ترامب، رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقل ولي العهد السعودي في أثناء الاتصال تهنئة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتهنئته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة، وتمنياتهما للشعب الأميركي الصديق التقدم والازدهار بقيادته، وفق وكالة "واس".

كما بحثا سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

كذلك جرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

حيث أشار الأمير محمد بن سلمان إلى قدرة إدارة ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار.

وأكد رغبة السعودية في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أميركا في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.

من جهته، عبر ترامب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد السعودي على تهنئتهما.

كما أكد حرصه على العمل مع قيادة المملكة على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة.

الى ذلك بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي العلاقات الثنائية بين الرياض - واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فضلاً عن مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها.

وطبقاً لوكالة الأنباء السعودية فإن ولي العهد السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي في إدارة الرئيس الأميركي ترمب، بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما جرت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.