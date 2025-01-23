اليمن ترحب بقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- خاص

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رحبت الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًا، فجر الخميس، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، إعادة، تصنيف ميليشيا الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، معتبرةً أنها "خطوة هامة" على طريق مواجهتهم.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن: "هذا القرار يعكس إدراكًا عالميًا بخطورة الأعمال الإرهابية، التي تمارسها ميليشيا الحوثي".

وعدّد الإرياني، في منشور له أورده عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، جانبًا من أعمال الحوثيين الارهابية: "من هجمات متكررة على خطوط الملاحة الدولية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين والبُنى التحتية، ودورها في زعزعة الاستقرار في المنطقة، بدعم مباشر من إيران".

وحذّر الإرياني، "الشعب اليمني من التعامل مع الميليشيا الحوثية، كونها لا تتوانى في استغلالهم كأداة لتحقيق أهدافها التخريبية وإطالة أمد الحرب وتكريس معاناة أبناء الوطن".

ونوه إلى أن "أي تعامل مع هذه الميليشيا الإرهابية، سواءً أكان ذلك معنويًا أو ماديًا، قد يُعرّض من يُشارك في ذلك، للمساءلة القانونية" وفق تعبيره.

وحثّ الوزير اليمني المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة، وتكثيف الجهود نحو تجفيف منابعها المالية والعسكرية والإعلامية، بما يضمن حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، عن صدور قرار أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".

وكان الرئيس الأمريكي ذاته، قد أدرج آواخر أيام ولايته الأولى، ميليشيا الحوثي، ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية.