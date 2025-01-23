عاصفة قرارات ترامب تصل اليمن… وأول قرار بشأن الحوثي

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بعد أقل من 48 ساعة من وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لحكم الولايات المتحدة، أطلق مجموعة من القرارات العاصفة، والتي كان آخرها إصدار بيان أعلن خلالها عن إدراج جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.
تسببوا في التضخم المالي العالمي وكشف بيان البيت الأبيض، عن أسباب إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الارهابية، بأنها تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها تهدد سلامة أقرب شركاء الولايات المتحدة الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية.
واتهم البيان الحوثيون أن هجماتهم على الشحن الدولي تسببت في التضخم العالمي