تحركات يمنية من الدوحة لدعم قطاع الكهرباء وصيانة المحطة القطرية بعدن في المقدمة... تفاصيل لقاء بادي مع صندوق قطر للتنمية

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أكد السيد فهد حمد السليطي مدير عام صندوق قطر للتنمية استعداد صندوق قطر للتنمية لمواصلة دعم اليمن في قطاع الكهرباء بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأعلن السفير اليمني بدولة قطر الأستاذ راجع بادي انه التقى اليوم معالي وزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين في الدوحة وكذلك مع مدير عام صندوق قطر للتنمية

السيد فهد بن حمد السليطي،وقال بادي في تغريدة له على منصة إكس ان اللقاء كُرس لمناقشة أوضاع قطاع الكهرباء في عدن، بما في ذلك صيانة المحطةالقطرية والبدء بخطوات عملية وسريعة لتحسين خدمات الكهرباء بشكل عام.

كما تقدم معالي السفير اليمني بدولة قطر بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر، قيادة وحكومة ، على دعمهم المستمر الذي يعكس الروابط الأخوية الراسخة بين بلدينا.

ومطلع الاسبوع الماضي أجرى السفير اليمني بدولة قطر الأستاذ راجع بادي مباحثات مع السيد فهد حمد السليطي، مدير عام صندوق قطر للتنمية تطرقت للمشاريع الهامة المزمع تنفيذها في اليمن خلال الفترة القادمة .

كما شدد بادي على أهمية تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء المقدمة من الأشقاء في دولة قطر إلى الخدمة في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك قبل دخول فصل الصيف القادم.