الجيش الوطني يلحق بالمليشيات الحوثية  بمحافظتي تعز ومأرب هزيمة موجعة

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أفشلت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، غربي محافظة تعز، وردّت على مصادر نيران معادية في عدّة جبهات جنوب محافظة مأرب، وشرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وقالت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش تصدوا لمحاولة تسلل للمليشيات الحوثية في جبهة الأحطوب غربي تعز، وأوقعت خسائر في صفوف المجاميع الحوثية المعادية وأجبرت من تبقى منها على الفرار".
وفي جبهة مقبنة، نجحت قوات الجيش في إحباط تحركات معادية لمليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة القحيفة بعد رصدها وتعقبها، وأوقعت إصابات في صفوف المجاميع الحوثية.
وفي السياق، ردّت القوات المسلحة على مصادر نيران معادية في عدّة جبهات جنوب محافظة مأرب، ونجح الأبطال في تحييدها وإيقاع عدد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.
كما تعاملت مع مصادر نيران معادية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، بالإضافة إلى استهداف طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مواقع عسكرية في ذات الجبهة.