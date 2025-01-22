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الزنداني يصل سلطنة عمان محملا بملفات السلام وجهود حل الأزمة اليمنية

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني في العاصمة العمانية مسقط مباحثات مع مسؤول عماني بهدف حل الأزمة اليمنية.

 

وذكرت وكالة الانباء العمانية، أن وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، التقى اليوم، وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني الذي يقوم حاليًّا بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأواصر الصداقة والشراكة التي تجمع البلدين الشقيقين، كما تم التطرق إلى مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية والجهود المبذولة من قبل كافة الأطراف لحلها بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

 

وكان وزير الخارجية اليمني الزنداني وصل العاصمة العمانية مسقط، أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين في سلطنة عمان الشقيقة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

 

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن الوزير الزنداني قوله إن الزيارة مهمة وتأتي أهميتها انطلاقا من حرص البلدين الشقيقين على بحث العلاقات بينهما على مختلف المستويات والعمل على تطويرها .

 

واشاد بجهود الوساطة التي يقوم بها الأشقاء في السلطنة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن

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