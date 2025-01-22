الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقيمت، اليوم الأربعاء (22 يناير/ كانون الثاني)، مراسم تسليم الفرقاطة "لوخة" من طراز "054 بي" إلى الأسطول الصيني في أحد الموانئ العسكرية بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وتم تصميم وبناء هذه الفرقاطة بالكامل في الصين، وهي مجهزة بأحدث التقنيات المضادة للرادار، بالإضافة إلى أنظمة قيادة عسكرية وإدارة متكاملة للنيران، مما يعزز بشكل كبير من قدراتها العامة.

وبفضل إمكانياتها العالية لتنفيذ العمليات العسكرية المعقدة والقيام بمهام متعددة، ستلعب هذه الفرقاطة دوراً محورياً في تعزيز الكفاءة العسكرية للبحرية الصينية.