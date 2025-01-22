صور: الصين تستعرض قوتها بفرقاطة جديدة بإمكانيات عالية من طراز "054 بي" عاجل: الحوثيون يطلقون سراح طاقم سفينة جلاكسي ليدر بالتنسيق مع حماس ووساطة عمان برشلونة وريمونتادا تاريخية صنعها بخمسة أهداف تقرير للأمم المتحدة يكشف حقيقة الوضع في ميناء الحديدة ومن أين تدخل واردات الوقود استطلاع رأي يكشف تراجع في شعبية ترامب عيدروس الزبيدي يعرض على الغرب التعاون لبدء عملية عسكرية مشتركة ضد الحوثيين وشن هجوم بري محتمل اختطاف كابتن طيار في ظروف غامضة بالعاصمة عدن أكثر من 100 قتيل وجريح في حريق اندلع بتركيا تنفيذا لأوامر ترامب.. السلطات الأمريكية بدأت باعتقالات واسعة اغتيال مسؤول في حزب الله بالرصاص أمام منزله في البنان
أقيمت، اليوم الأربعاء (22 يناير/ كانون الثاني)، مراسم تسليم الفرقاطة "لوخة" من طراز "054 بي" إلى الأسطول الصيني في أحد الموانئ العسكرية بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
وتم تصميم وبناء هذه الفرقاطة بالكامل في الصين، وهي مجهزة بأحدث التقنيات المضادة للرادار، بالإضافة إلى أنظمة قيادة عسكرية وإدارة متكاملة للنيران، مما يعزز بشكل كبير من قدراتها العامة.
وبفضل إمكانياتها العالية لتنفيذ العمليات العسكرية المعقدة والقيام بمهام متعددة، ستلعب هذه الفرقاطة دوراً محورياً في تعزيز الكفاءة العسكرية للبحرية الصينية.