عاجل: الحوثيون يطلقون سراح طاقم سفينة جلاكسي ليدر بالتنسيق مع حماس ووساطة عمان

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أعلن الحوثيون، اليوم الاربعاء الإفراج عن طاقم السفينة جلاكسي ليدر، المحتجزين مع السفينة منذ 19 نوفمبر 2023م.
وقالت جماعة الحوثي أن الإفراج تم بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان ضمن اتفاق وقف اطلاق النار في غزة.
ويبدو أن الإفراج عن طاقم السفينة المحتجزين، كان بندا غير معلن ضمن الصفقة الأخيرة بين حماس واسرائيل.
وقال ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين ان الإفراج عن طاقم السفينة جالاكسي ليدر يأتي ضمن معركة إسناد غزة ودعما لاتفاق وقف إطلاق النار.
وسفينة جلاكسي ليدر، التي ما تزال محتجزة لدى الحوثيين، مملوكة لرجل اعمال اسرائيلي يدعى "أبراهام رامي اونغار".
وذكرت وسائل إعلام حوثية انه "تم تسليم طاقم سفينة (جلاكسي ليدر) للأشقاء في سلطنة عمان بالتنسيق مع حركة حماس ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار".