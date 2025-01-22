استطلاع رأي يكشف تراجع في شعبية ترامب

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كشف استطلاع رأي حديث تراجعا في شعبية الرئيس الأميركي ترامب، الذي تسلم منصبه رسميا يوم الاثنين الماضي 20 يناير الجاري.
حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس وانتهت منه أمس الثلاثاء 21 يناير 2025 أن نحو 47% فقط من الأميركيين يؤيدون رئاسة دونالد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع، في علامة على انقسام الشعب بعد فوز المرشح الجمهوري في نوفمبر تشرين الثاني.
وبينما كشفت النتائج بعد تنصيب الرئيس أن شعبية ترامب أعلى مما كانت عليه طوال معظم فترة ولايته السابقة بين عامي 2017 و2021، أظهر الاستطلاع أيضا أن الأميركيين مستاؤون من بعض إجراءاته الأولى.
وقال نحو 58% ممن شملهم الاستطلاع إن ترامب ما كان يجب أن يعفو عن جميع المدانين بجرائم في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مقر الكونغرس الأميركي.
وجاء هذا تعليقا على قرار أتى بعد ساعات فحسب من تنصيب الرئيس، إذ عفا ترامب عن معظم الأشخاص البالغ عددهم 1600 شخص ممن اتهموا بالمشاركة في اقتحام الكونغرس، بينما ألغى أحكام 14 من قادة الهجوم.
وفي حين كان تأييد الذين شملهم الاستطلاع أكبر لنهج ترامب في معالجة قضايا أخرى، حيث أبدى نحو 46% منهم تأييدهم لسياسته في معالجة قضية الهجرة، وهي القضية التي يرغب الكثير من الأميركيين أن تعتبرها الإدارة الجديدة أولوية قصوى.