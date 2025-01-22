اختطاف كابتن طيار في ظروف غامضة بالعاصمة عدن

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أختطف مسلحون يرتدون ملابس عسكرية، مساء الثلاثاء،كابتن طيار في العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة الانتقالي الجنوبي.
وذكرت مصادر اعلامية متطابقة أن المسلحين اختطفوا المساعد طيار الكابتن عدلي بغدادي، أثناء تواجده في مديرية التواهي، في ظروف غامضة.
وقالت المصادر إن المسلحين اقتادوا الطيار البغدادي إلى مكان مجهول.
والكابتن بغدادي هو أحد أفراد الطاقم الذي أنقذ الطائرة اليمنية طراز بوينغ 727 من محاولة اختطاف خلال رحلة داخلية من صنعاء إلى تعز، مطلع عام 2001م والتي كان على متنها دبلوماسية أمريكية.