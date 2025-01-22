آخر الاخبار

استطلاع رأي يكشف تراجع في شعبية ترامب عيدروس الزبيدي يعرض على الغرب التعاون لبدء عملية عسكرية مشتركة ضد الحوثيين وشن هجوم بري محتمل اختطاف كابتن طيار في ظروف غامضة بالعاصمة عدن أكثر من 100 قتيل وجريح في حريق اندلع بتركيا تنفيذا لأوامر ترامب.. السلطات الأمريكية بدأت باعتقالات واسعة اغتيال مسؤول في حزب الله بالرصاص أمام منزله في البنان واتساب تعتزم إتاحة المشاركة عبر إنستاجرام وفيسبوك باكستان تكشف عن موافقتها على شروط بنكين في الشرق الأوسط لمنحها قرض بمليار دولار تعرف كم بلغ الإنفاق الحربي لإسرائيل في عام 2024؟ أول عضو في مجلس القيادة الرئاسي يكشف عن إنعكاسات عودة ترامب الى واجهة المشهد الأمريكي وخيارات الحرب ضد الحوثيين

أكثر من 100 قتيل وجريح في حريق اندلع بتركيا

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 168

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، ارتفاع عدد ضحايا حريق اندلع في منتجع للتزلج بولاية بولو التركية إلى 76 شخصا واصابة اكثر من 50 آخرين.

وأوضح وزير الداخلية التركي في تصريحات للصحفيين، أن أسباب الحريق ما زالت غير معلومة حتى الساعة.

مؤكداً انتهاء أعمال البحث والمسح في مكان الحادث، دون الإشارة الى حصيلة دقيقة للمصابين.

إقراء أيضاً
استطلاع رأي يكشف تراجع في شعبية ترامب
تنفيذا لأوامر ترامب.. السلطات الأمريكية بدأت باعتقالات واسعة
اغتيال مسؤول في حزب الله بالرصاص أمام منزله في البنان
عاجل: عدوان اسرائيلي جديد وسقوط شهداء.. جيش الإحتلال يبدأ عملية عسكرية في جنين وو
أبزر الأوامر والقرارات التى وقع عليها ترامب فور تنصيبه.. وتصريح خطير قاله بشأن ات
ترمب يقيل 4 مسؤولين حكوميين كبار وفريقه يعمل على عزل 1000 آخرين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول