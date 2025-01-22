أكثر من 100 قتيل وجريح في حريق اندلع بتركيا

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أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، ارتفاع عدد ضحايا حريق اندلع في منتجع للتزلج بولاية بولو التركية إلى 76 شخصا واصابة اكثر من 50 آخرين.
وأوضح وزير الداخلية التركي في تصريحات للصحفيين، أن أسباب الحريق ما زالت غير معلومة حتى الساعة.
مؤكداً انتهاء أعمال البحث والمسح في مكان الحادث، دون الإشارة الى حصيلة دقيقة للمصابين.