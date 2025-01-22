أكثر من 100 قتيل وجريح في حريق اندلع بتركيا

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، ارتفاع عدد ضحايا حريق اندلع في منتجع للتزلج بولاية بولو التركية إلى 76 شخصا واصابة اكثر من 50 آخرين.

وأوضح وزير الداخلية التركي في تصريحات للصحفيين، أن أسباب الحريق ما زالت غير معلومة حتى الساعة.

مؤكداً انتهاء أعمال البحث والمسح في مكان الحادث، دون الإشارة الى حصيلة دقيقة للمصابين.