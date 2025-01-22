اغتيال مسؤول في حزب الله بالرصاص أمام منزله في البنان

الأربعاء 22 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية، الثلاثاء، باغتيال محمد حمادي، مسؤول "حزب الله" في البقاع الغربي شرقي البلاد، برصاص مجهولين لاذوا بالفرار.

وأضافت الوكالة أن "مسؤول حزب الله في البقاع الغربي محمد حمادي، اغتيل أمام منزله في بلدة مشغرة (شرق)، برصاص مسلحين مجهولين أقلتهم سيارتان مدنيتان".

وأوضحت أنه "بعد تنفيذهم عملية الاغتيال لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، بينما نقل حمادي إلى أحد مستشفيات المنطقة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة".

وفيما لم يصدر بيان رسمي عن الحزب، نعت صفحات تابعة لحزب الله المسؤول محمد حمادي، وأعلنت تفاصيل جنازته وبيت العزاء في في بلدة مشغرة.

وتعد هذه أول عملية اغتيال لمسؤول في حزب الله منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي