باكستان تكشف عن موافقتها على شروط بنكين في الشرق الأوسط لمنحها قرض بمليار دولار

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - رويترز

عدد القراءات 59

قال وزير المالية الباكستاني محمد أورانجزيب لرويترز، اليوم الثلاثاء :إن باكستان وافقت على شروط قرض بقيمة مليار دولار مع بنكين في الشرق الأوسط بسعر فائدة يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة، وذلك في وقت تتطلع فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى الحصول على مزيد من التمويل”.

وأضاف أورانجزيب خلال مقابلة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “تقدمنا الآن مع مؤسستين نحو التوقيع على مذكرة الشروط، واحدة ثنائية والأخرى للتجارة (التمويل)”.

وأوضح أورانجزيب أن القروض قصيرة الأجل أو تصل مدتها إلى عام واحد.