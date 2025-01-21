السفير اليمني بدولة قطر يزور معسكر منتخبنا الوطني للشباب بالدوحةضمن استعداداته لنهائيات كأس آسيا بالصين

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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قام اليوم السفير اليمني بدولة قطر الأستاذ راجع بادي بزيارة معسكر منتخبنا الوطني للشباب في الدوحةضمن استعداداته لنهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الصين الشهر القادم، واطلعت على طبيعة الاعداد والتحضيرات الجارية.

وأضاف بادي في تغريدة له على منصة إكس "لمست عن قرب حماس اللاعبين وشغفهم العالي استعدادا للبطولة، ما عزز من ثقتنا الكبيرة بهم وبقدرتهم على تمثيل وطننا بأفضل صورة.

كما توجه السفير اليمني بالدوحة بالشكر

لمدرب المنتخب الكابتن محمد البعداني ورئيس البعثة الكابتن أنور سروري على جهودهما الكبيرة،وجميع اداريي البعثة الذين يعملون بروح الفريق الواحد لتسهيل مهمة المنتخب وتذليل كافة الصعاب .

كما اشاد بادي بالاتحاد القطري لكرة القدم على الاستضافة التي تعكس اهتمام الأشقاء في دولة قطر ودعمهم للرياضة اليمنية.