المركز الأمريكي للعدالة يدين محكمة في شبوة أصدرت حكماً بسجن صحفي على ذمة منشور على الفيسبوك السفير اليمني بدولة قطر يزور معسكر منتخبنا الوطني للشباب بالدوحةضمن استعداداته لنهائيات كأس آسيا بالصين من نيويورك.. رئيس الوزراء يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة تمسك الحكومة بمسار السلام وفق المرجعيات الثلاث ويطالب بضغط دولي تجاه المليشيا بعد دعوات تشكيل لجنة من المحايدين لزيارة الأسرى.. حزب الإصلاح يعلن موافقته ويضع شرطا صغيرا يحرج الحوثيين ويضعهم في زاوية خانقة الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بالمسار الأممي لحل الأزمة وغوتيريش يقول أن ملف اليمن أولوية الحوثي يوجه البوصلة باتجاه السعودية ويهدد بضرب اقتصادها ويقول أن المعركة قادمة أسعار الصرف في اليمن مساء اليوم اسقاط طائرة مسيرة في مأرب تحول في الشراكة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.. من الإغاثة إلى التنمية عاجل: عدوان اسرائيلي جديد وسقوط شهداء.. جيش الإحتلال يبدأ عملية عسكرية في جنين ووحدات من القوات تدخل المدينة
قام اليوم السفير اليمني بدولة قطر الأستاذ راجع بادي بزيارة معسكر منتخبنا الوطني للشباب في الدوحةضمن استعداداته لنهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الصين الشهر القادم، واطلعت على طبيعة الاعداد والتحضيرات الجارية.
وأضاف بادي في تغريدة له على منصة إكس "لمست عن قرب حماس اللاعبين وشغفهم العالي استعدادا للبطولة، ما عزز من ثقتنا الكبيرة بهم وبقدرتهم على تمثيل وطننا بأفضل صورة.
كما توجه السفير اليمني بالدوحة بالشكر
لمدرب المنتخب الكابتن محمد البعداني ورئيس البعثة الكابتن أنور سروري على جهودهما الكبيرة،وجميع اداريي البعثة الذين يعملون بروح الفريق الواحد لتسهيل مهمة المنتخب وتذليل كافة الصعاب .
كما اشاد بادي بالاتحاد القطري لكرة القدم على الاستضافة التي تعكس اهتمام الأشقاء في دولة قطر ودعمهم للرياضة اليمنية.