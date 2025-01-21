الحوثي يوجه البوصلة باتجاه السعودية ويهدد بضرب اقتصادها ويقول أن المعركة قادمة

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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أطلق قيادي حوثي تهديدات للسعودية باستهداف اقتصادها، في تصعيد جديد يأتي مع اعلان وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ومحاولة مليشيات الحوثيين، ايجاد عدو لها، لاستمرار حربها وتسلطها على اليمنيين.

وحرفت الجماعة البوصلة باتجاه السعودية هذه المرة، حيث توعد عضو ما يسمى المجلس السياسي، محمد علي الحوثي بتصفير الاقتصاد السعودي في حال انخراطه في ما وصفه الحوثي ''مؤامرة جديدة ضد اليمن".

وقال الحوثي في منشور رصده محرر مأرب برس على منصة إكس: ''اذا كان السعودي يقرأ الاحداث والمستجدات الراهنة في الساحة قراءة خاطئة فليحذر المعركة القادمة''.. مهددا بما اسماه ''تصفير الاقتصاد السعودي في حال الاعتداء على اليمن''.

واضاف : ''لم يكن لدينا في المعركة السابقة خلال استهداف منشآت ارامكو النفطية في بقيق وخريص من الصواريخ كما هي بحوزة اليمن اليوم''.

وقال أن ما تمتلكه جماعته حاليا من الصواريخ ذات دقة تصويب 100%.

وتابع: ''من يتكهن باننا نبالغ فليراجع استهداف السفن المتعلقة بالكيان الصهيوني والتي تم استهدافها خلال حرب غزة.صواريخنا لم تكن سابقا بالشكل الذي هي عليه اليوم وراجعوا ما تقوله البحرية الأمريكية من دقة التصويب ومما وصلوا إليه من الرعب، أي معركة مع شعبنا سنصفر اقتصادكم مثل ما اعتديتم على بلدنا وحاصرتموه وأوقفتم المرتبات'' حد تعبيره.