أسعار الصرف في اليمن مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025م
في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2167
بيع الدولار 2175
شراء السعودي 568
بيع السعودي 571