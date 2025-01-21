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أسعار الصرف في اليمن مساء اليوم

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 186

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025م

في صنعاء 

شراء الدولار               534

بيع الدولار                 537

شراء السعودي          139.80

بيع السعودي              140.30

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               2167

بيع الدولار                  2175

شراء السعودي            568

بيع السعودي               571

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