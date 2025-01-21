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اسقاط طائرة مسيرة في مأرب

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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ارشيفية

أعلنت القوات الحكومية، اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة مسيّرة هجومية أطلقتها مليشيا الحوثي شمال غرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن دفاعات الجيش اسقطت طائرة مسيّرة هجومية أطلقتها جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا، تجاه مواقع عسكرية بجبهة الكسارة شمالي غرب مأرب.

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