عاجل: عدوان اسرائيلي جديد وسقوط شهداء.. جيش الإحتلال يبدأ عملية عسكرية في جنين ووحدات من القوات تدخل المدينة

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف جنين ومخيمها ما اسفر عن 4 شهداء وعدد من الجرحى، حتى الآن

القناة 12 الإسرائيلية قالت ان الجيش يطلق اسم الجدار الحديدي على عمليته العسكرية في جنين

اما القناة ١٤ الإسرائيلية فقالت العملية في جنين انطلقت بقرار من المستوى السياسي بعد اجتماع الكابينت الجمعة.

ولاحقا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء العملية "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية زاعما إلى أنها تهدف لتعزيز الأمن، حد قوله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في حسابه على "تلغرام": "باشر جيش الدفاع وجهاز الأمن "الشاباك" وقوات حرس الحدود حملة عسكرية لإحباط الأنشطة الإرهابية في جنين"وفق تعبيره.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه في إطار العملية العسكرية دخلت وحدات من القوات البرية والوحدات الخاصة إلى مدينة جنين.

ومع إعلان جيش الاحتلال انطلاق عدوانه الجديد، هاجمت طائرة مسيّرة موقعاً في جنين، كما أطلقت قوات الاحتلال النار من طائرة أباتشي على المخيم، ما أسفر عن سقوط أربعة شهداء، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرة كذلك إلى وصول نحو 35 إصابة إلى مستشفيات ابن سينا والأمل والشفاء، جراء عدوان الاحتلال على جنين، وذلك بعدما تحدثت في وقت سابق عن نقل 4 إصابات إلى مستشفى جنين الحكومي.

كما أعلن الناطق باسم أجهزة الأمن الفلسطينية أنور رجب، إصابة عدد من عناصر الأمن بجروح أحدهم حالته خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأنّ قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى إصابات داخل مخيم جنين بعد ورود بلاغات عن عدد من الجرحى.

هذا العدوان جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. وانطلق العدوان مع اقتحام قوات خاصة إسرائيلية، ظهر اليوم، حي الجابريات المحيط بمخيم جنين شمالي مدينة جنين شمالي الضفة، وسط إطلاق صافرات الإنذار لتنبيه المقاومين، في وقت انسحبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من محيط المخيم