ترمب يقيل 4 مسؤولين حكوميين كبار وفريقه يعمل على عزل 1000 آخرين

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 110

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، 4 مسؤولين حكوميين كبار عينهم سلفه جو بايدن، محذراً بأنه قد يقيل أكثر من «ألف آخرين»، في أول منشور له على منصته «تروث سوشيال» بعد تنصيبه.

وقال: «مكتبي لموظفي الرئاسة يعمل بشكل نشط على رصد وعزل أكثر من ألف موظف رئاسي من تعيينات الإدارة السابقة، لا يتوافقون مع رؤيتنا لجعل أميركا عظيمة من جديد».

ووقَّع ترمب عدداً كبيراً من الأوامر التنفيذية المهمة، ليل الاثنين، من بينها مراسيم عفو عن نحو 1500 شخص من أنصاره شاركوا في اقتحام مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) عام 2021، في محاولة منهم لتعطيل المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً عام 2020.

وقال ترمب خلال التوقيع بعد وقت قصير من وصوله إلى البيت الأبيض: «هؤلاء هم الرهائن (...) نحو 1500 شخص (...) سيتم العفو عنهم عفواً كاملاً».

وكان ترمب قد قال في تجمّع شارك فيه بعد مراسم تنصيبه، إنه سيلغي نحو 80 أمراً تنفيذياً اتخذتها الإدارة السابقة؛ مشيراً إلى أنه سينفذ أيضاً تجميداً فورياً للوائح التنظيمية والتوظيف.

وأضاف: «سألغي نحو 80 قراراً تنفيذياً مدمراً ومتطرفاً اتخذتها الإدارة السابقة