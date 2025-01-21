ترمب يقيل 4 مسؤولين حكوميين كبار وفريقه يعمل على عزل 1000 آخرين ترمب يصدر أوامر تنفيذية جديدة ويلغي أخرى خلال عودته للمنصب حملة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة تعصف بالضفة الغربية الجيش الوطني يحقق انتصارات جديدة ضد الحوثيين في مأرب وتعز الحكومة السورية تعلن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته ترامب يلغي 78 قرارا اتخذها بايدن إيران توصي رعايها في كل بلدان العالم بعدم السفر الى أحد الدول العربية محلل إسرائيلي: نتنياهو يكذب على ترامب ويستعد لتخريب اتفاق غزة إصدار أدبي جديد ..رواية أبناء إكسX رحلة مليئة بالتحديات والصراع الداخلي مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يوجه تحذيرا للمواطنين في عدة محافظات يمنية
أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، 4 مسؤولين حكوميين كبار عينهم سلفه جو بايدن، محذراً بأنه قد يقيل أكثر من «ألف آخرين»، في أول منشور له على منصته «تروث سوشيال» بعد تنصيبه.
وقال: «مكتبي لموظفي الرئاسة يعمل بشكل نشط على رصد وعزل أكثر من ألف موظف رئاسي من تعيينات الإدارة السابقة، لا يتوافقون مع رؤيتنا لجعل أميركا عظيمة من جديد».
ووقَّع ترمب عدداً كبيراً من الأوامر التنفيذية المهمة، ليل الاثنين، من بينها مراسيم عفو عن نحو 1500 شخص من أنصاره شاركوا في اقتحام مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) عام 2021، في محاولة منهم لتعطيل المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً عام 2020.
وقال ترمب خلال التوقيع بعد وقت قصير من وصوله إلى البيت الأبيض: «هؤلاء هم الرهائن (...) نحو 1500 شخص (...) سيتم العفو عنهم عفواً كاملاً».
وكان ترمب قد قال في تجمّع شارك فيه بعد مراسم تنصيبه، إنه سيلغي نحو 80 أمراً تنفيذياً اتخذتها الإدارة السابقة؛ مشيراً إلى أنه سينفذ أيضاً تجميداً فورياً للوائح التنظيمية والتوظيف.
وأضاف: «سألغي نحو 80 قراراً تنفيذياً مدمراً ومتطرفاً اتخذتها الإدارة السابقة