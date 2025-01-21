ترمب يصدر أوامر تنفيذية جديدة ويلغي أخرى خلال عودته للمنصب

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- خاص

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في يومه الأول من العودة إلى الرئاسة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تشمل مجالات متعددة مثل الهجرة والطاقة والعفو.

العفو: أصدر ترمب عفوًا عن حوالي 1500 شخص من المعتدين على الكونغرس في 6 يناير 2021، وتخفف الإجراء أحكام 14 شخصًا من جماعات اليمين المتطرف.

الهجرة:

أعلن حالة الطوارئ الوطنية بالنسبة للهجرة غير الشرعية، مصنفًا العصابات الإجرامية كمنظمات إرهابية، ومعلقًا برنامج إعادة توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر.

إلغاء إجراءات بايدن:

ألغى ترمب 78 إجراءً تنفيذياً للإدارة السابقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة التمييز وتعزيز المساواة، ملتزمًا بتقليص الحماية للذين يواجهون الاضطهاد.

حظر تيك توك:

قرر تأجيل حظر تطبيق "تيك توك" لمدة 75 يومًا لتحديد الاتجاه المناسب بشأنه. تغيير اسم الخليج:

أصدر أمرًا لتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا" لدعمه الاقتصادي. تجميد الإجراءات التنظيمية:

وقع أوامرً بتجميد التوظيف الحكومي والإجراءات التنظيمية الجديدة. تظهر هذه الأوامر سعي ترمب لوضع بصمته ومنع تنفيذ سياسات الإدارة السابقة.