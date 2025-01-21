ترمب يصدر أوامر تنفيذية جديدة ويلغي أخرى خلال عودته للمنصب حملة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة تعصف بالضفة الغربية الجيش الوطني يحقق انتصارات جديدة ضد الحوثيين في مأرب وتعز الحكومة السورية تعلن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته ترامب يلغي 78 قرارا اتخذها بايدن إيران توصي رعايها في كل بلدان العالم بعدم السفر الى أحد الدول العربية محلل إسرائيلي: نتنياهو يكذب على ترامب ويستعد لتخريب اتفاق غزة إصدار أدبي جديد ..رواية أبناء إكسX رحلة مليئة بالتحديات والصراع الداخلي مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يوجه تحذيرا للمواطنين في عدة محافظات يمنية في يومه الأخير.. بايدن يصدر قراراً استباقيًا خوفًا من انتقام ترمب ''تفاصيل''
في يومه الأول من العودة إلى الرئاسة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تشمل مجالات متعددة مثل الهجرة والطاقة والعفو.
العفو: أصدر ترمب عفوًا عن حوالي 1500 شخص من المعتدين على الكونغرس في 6 يناير 2021، وتخفف الإجراء أحكام 14 شخصًا من جماعات اليمين المتطرف.
الهجرة:
أعلن حالة الطوارئ الوطنية بالنسبة للهجرة غير الشرعية، مصنفًا العصابات الإجرامية كمنظمات إرهابية، ومعلقًا برنامج إعادة توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر.
إلغاء إجراءات بايدن:
ألغى ترمب 78 إجراءً تنفيذياً للإدارة السابقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة التمييز وتعزيز المساواة، ملتزمًا بتقليص الحماية للذين يواجهون الاضطهاد.
حظر تيك توك:
قرر تأجيل حظر تطبيق "تيك توك" لمدة 75 يومًا لتحديد الاتجاه المناسب بشأنه. تغيير اسم الخليج:
أصدر أمرًا لتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا" لدعمه الاقتصادي. تجميد الإجراءات التنظيمية:
وقع أوامرً بتجميد التوظيف الحكومي والإجراءات التنظيمية الجديدة. تظهر هذه الأوامر سعي ترمب لوضع بصمته ومنع تنفيذ سياسات الإدارة السابقة.