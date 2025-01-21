حملة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة تعصف بالضفة الغربية

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شن الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية طالت عشرات المنازل والممتلكات.

واعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أكثر من 13 شخصا من بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة من ساعات الفجر ولا زال الاقتحام واعتقلت أكثر من 13 شخصا وداهمت أكثر من 15 منزلا وعاثت فيها خرابا.

وأكدت المصادر بأن القوات الإسرائيلية شددت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس وتفرض تفتيشا دقيقا عليها ما أدى لأزمة مرورية خانقة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية 11 شخصا بعد دهم منازلهم في بلدة إذنا غربي مدينة الخليل، كما اعتقلت الصحفية فرح أبو عياش من بلدة بيت أمر بالمدينة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة أشخاص من مدينة قلقيلية، وأكدت مصادر محلية أن القوات اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وانتشرت في عدة أحياء.

وأعاقت القوات الإسرائيلية حركة تنقل المواطنين حيث نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في مدينة بيت لحم وسرقت مصاغا ومبلغا من المال أثناء مداهمة منزل أحد الشابين، وفق ما أفادت "وفا".

وشددت القوات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.

في حين أغلقت القوات الاسرائيلية حاجز جبع العسكري شمال شرق مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز بالاتجاهين وتسببوا بأزمة مرورية خانقة فيما اعتدوا على مركبات مواطنين حاولت سلوك طرق ترابية وعرة في محيط الحاجز واستولوا على مفاتيح بعضها، وحطموا زجاجها