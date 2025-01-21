الجيش الوطني يحقق انتصارات جديدة ضد الحوثيين في مأرب وتعز

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص

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في إطار تصاعد الأعمال القتالية بين الجيش الوطني ومسلحي جماعة الحوثي، أعلن الجيش الوطني عن توجيه ضربات قوية للجماعة في عدة جبهات شمال شرق وجنوب البلاد.

وفي تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع اليمنية يوم الاثنين، تم التأكيد على أن القوات المسلحة تمكنت من تأمين "ضربات موجعة" للمليشيات الحوثية، التي تتلقى الدعم من إيران، في مناطق مأرب وتعز .

وبحسب ما أفادت به مصادر عسكرية فإن الجيش نفذ ضربات قاسية على الحوثيين في جبهتي البلق والزور، كخطوة للرد على اعتداءاتهم المستمرة على مواقع عسكرية في جبهات البلق الشرقي والعكد والبور المحيطة بمدينة مأرب.

وقد أسفرت العمليات عن تدمير مواقع مدفعية ومعدات تابعة للحوثيين في هذه المناطق، مما تسبب في حدوث خسائر كبيرة في صفوفهم.

كما استهدفت القوات الحكومية في جبهة حويشبان شمال مأرب، موقع مدفعية آخر للحوثيين، ردًا على القصف الصاروخي الذي استهدف عدة مواقع عسكرية.

وفي محافظة تعز، تمكن الجيش من تنفيذ عمليات ناجحة ضد مواقع الحوثيين في الجبهة الغربية، مما أسفر عن وقوع خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الحكومية معدات ثقيلة كانت تستخدمها الجماعة في إنشاء تحصينات وطرق في الجبهة الشرقية من المدينة.

تأتي هذه الأحداث في سياق الجهود المستمرة للجيش الوطني لاستعادة السيطرة وتعزيز الأمن في المناطق المتأثرة بالنزاع.