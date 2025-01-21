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ترامب يلغي 78 قرارا اتخذها بايدن

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما بإلغاء 78 قرارا تبنّاها سلفه الديمقراطي جو بايدن، بما فيها أوامر تنفيذية ومذكرات حكومية.

 وقال ترامب خلال تجمع عقد أمس الاثنين بعد مراسم تنصيبه في واشنطن: "أول وثيقة يوقعها الرئيس ترامب هي إلغاء 78 قرارا من عصر بايدن".

ويصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة كما فرض ترامب "وقفا تنظيميا" يمنع الوكالات الفيدرالية من إصدار لوائح جديدة حتى تتمكن الإدارة الحالية من السيطرة الكاملة على عمل الحكومة.

وأصدر ترامب مرسوما بإعادة جميع الموظفين الفيدراليين فورا إلى العمل في المكاتب بدوام كامل.

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