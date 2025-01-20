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إيران توصي رعايها في كل بلدان العالم بعدم السفر الى أحد الدول العربية

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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أوصت إيران، الاثنين، مواطنيها بعدم السفر إلى سوريا في الوقت الراهن.

 

جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة.

 

وقال بقائي إنهم غير متأكدين بعد من أنباء حظر الإدارة السورية الجديدة دخول المواطنين الإيرانيين إلى سوريا.

 

ونصح المسؤول الإيراني مواطني بلاده بعدم الذهاب إلى سوريا في الفترة الحالية.

 

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

 

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية

 
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