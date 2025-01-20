إصدار أدبي جديد ..رواية أبناء إكسX رحلة مليئة بالتحديات والصراع الداخلي مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يوجه تحذيرا للمواطنين في عدة محافظات يمنية في يومه الأخير.. بايدن يصدر قراراً استباقيًا خوفًا من انتقام ترمب ''تفاصيل'' قرار للمحكمة بحق رئيس كوريا المعزول نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك أسبانيا موعد بداية شهر رمضان هذا العام وظاهرة فلكية تحدث في منتصفه لجنة التحقيق الوطنية تشدد على ضرورة التزام الأجهزة العسكرية في اليمن بالرد على استفساراتها ومذكرتها البنك المركزي يبيع أكثر من 30 مليون دولار بسعر 2143 ريال رئيس الحكومة يتحدث عن دعم دولي سيقدم لتعافي الإقتصاد اليمني تفاصيل عرض الهلال الضخم للتجديد مع سالم الدوسري
أعلنت مؤسسة "أروقة للدراسات والترجمة والنشر" عن إصدار رواية "أبناءإكسX" للكاتبة آسيا ناصر، التي تمثل أول عمل أدبي لها يرى النور في عالم النشر. الرواية تعكس عمق الصراع الداخلي للشخصية الرئيسية، وتسلط الضوء على التحديات النفسية التي يواجهها آدم في مواجهة التوقعات الاجتماعية والأسرية، فضلاً عن تمرده على السلطة والمال.
تدور أحداث الرواية حول شخصية رئيسية (آدم) تمر بمعركة داخلية مؤلمة بين اختياراتها الشخصية والضغوط التي يفرضها عليها المجتمع والأفراد من حولها. وفي تصريح للكاتبة، قالت آسيا ناصر إن الشخصية الرئيسية تقع بين هويتين متناقضتين لا يمكن جمعهما، مما يغمرها بشعور عميق من الوحدة والضياع والندم.
لكن في قلب هذه الصراعات، تتغير مجريات الأحداث بشكل مفاجئ عندما يتم تكليف الشخصية بمهمة سرية من قبل دولة عظمى، ما يضيف بعداً جديداً من التوتر والتحدي. الرواية تأخذ القارئ في رحلة بحث مستمر عن الحقيقة والعدالة، وتربط الأحداث بسلسلة تمثل مفتاحاً لمستقبل دولة عظيمة.
تعتبر "أبناء إكسX" إضافة مميزة للمشهد الأدبي العربي، حيث تجمع بين التشويق النفسي والدرامي، مع تسليط الضوء على التحديات الإنسانية الكبرى التي يواجهها الأفراد في عالم مليء بالصراعات والمعضلات.