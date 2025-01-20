إصدار أدبي جديد ..رواية أبناء إكسX رحلة مليئة بالتحديات والصراع الداخلي

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أعلنت مؤسسة "أروقة للدراسات والترجمة والنشر" عن إصدار رواية "أبناءإكسX" للكاتبة آسيا ناصر، التي تمثل أول عمل أدبي لها يرى النور في عالم النشر. الرواية تعكس عمق الصراع الداخلي للشخصية الرئيسية، وتسلط الضوء على التحديات النفسية التي يواجهها آدم في مواجهة التوقعات الاجتماعية والأسرية، فضلاً عن تمرده على السلطة والمال.

تدور أحداث الرواية حول شخصية رئيسية (آدم) تمر بمعركة داخلية مؤلمة بين اختياراتها الشخصية والضغوط التي يفرضها عليها المجتمع والأفراد من حولها. وفي تصريح للكاتبة، قالت آسيا ناصر إن الشخصية الرئيسية تقع بين هويتين متناقضتين لا يمكن جمعهما، مما يغمرها بشعور عميق من الوحدة والضياع والندم.

لكن في قلب هذه الصراعات، تتغير مجريات الأحداث بشكل مفاجئ عندما يتم تكليف الشخصية بمهمة سرية من قبل دولة عظمى، ما يضيف بعداً جديداً من التوتر والتحدي. الرواية تأخذ القارئ في رحلة بحث مستمر عن الحقيقة والعدالة، وتربط الأحداث بسلسلة تمثل مفتاحاً لمستقبل دولة عظيمة.

تعتبر "أبناء إكسX" إضافة مميزة للمشهد الأدبي العربي، حيث تجمع بين التشويق النفسي والدرامي، مع تسليط الضوء على التحديات الإنسانية الكبرى التي يواجهها الأفراد في عالم مليء بالصراعات والمعضلات.