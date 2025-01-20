مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يوجه تحذيرا للمواطنين في عدة محافظات يمنية

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الإثنين، استمرار الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، معتدل نهاراً وبارد نسبياً إلى بارد أثناء الليل والصباح الباكر، وصحو إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والجنوبية الغربية، والرياح معتدلة إلى نشطة.
كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية،، استمرار الطقس في المرتفعات الجبلية، جاف وبارد إلى شديد البرودة خصوصاً أثناء الليل والصباح الباكر، مع احتمال تشكّل الصقيع والضباب والسحب الطبقية على أجزاء منها، وكذا استمرار الطقس في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية، جاف وصحو بشكل عام ومعتدل الحرارة نهاراً وبارد إلى بارد جداً ليلاً والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الإثنين، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 29 / 24 - المكلا 28 / 22 - الحديدة 29 / 22 - سقطرى 28 / 18 - المخا 29 / 21 - الغيضة 28 / 16 - زنجبار 28 / 22 - لحج 28 / 21 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 28 / 10 - مأرب 27 / 11 - عتق 28 / 12 - بيحان 25 / 10 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 28 / 05 - ذمار 26 / 04 - الضالع 23 / 10 - إب 26 / 07 - البيضاء 25 / 03 .
وجدد المركز، تحذيره للأخوة المواطنين في المناطق الجبلية المرتفعة من درجات الحرارة المنخفضة ..
مهيباً بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة خصوصاً الأطفال وكبار السن، كما جدد المركز، تحذيره للأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب تكوّن الضباب، وكذا للأخوة المزارعين في المناطق الجبلية المرتفعة من احتمال تأثر محاصيلهم الزراعية بسبب تشكّل الصقيع ودرجات الحرارة المنخفضة جداً.
وتوقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر أيضاً، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الإثنين، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت خفيف الموج، وفي سواحل شبوة وأبين وعدن وباب المندب وأرخبيل سقطرى معتدل الموج، وفي السواحل الغربية معتدل إلى مضطرب الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن معتدل الموج، وفي بحر العرب والبحر الأحمر مضطرب الموج، كما حذر المركز، الأخوة الصيادين ورواد البحر على طول السواحل الشرقية والجنوبية والغربية وحول أرخبيل سقطرى ومياهنا الإقليمية في بحر العرب والبحر الأحمر من اضطراب البحر ونشاط الرياح.