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موعد بداية شهر رمضان هذا العام وظاهرة فلكية تحدث في منتصفه

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، أشرف شاكر، أن شهر رمضان سيبدأ فلكياً يوم الأول من مارس 2025.

وأكد أن البدر في شهر رمضان سيكون يوم 14 مارس، مشيراً إلى أن هذا التاريخ سيتزامن مع خسوف كامل للقمر، سيستمر 6 ساعات و3 دقائق.

وأضاف: "وفقًا للحسابات الفلكية، سيبدأ شهر رمضان المبارك يوم 1 مارس المقبل، مما يجعل خسوف القمر متوافقًا مع البدر في 14 مارس''.

وأوضح في تصريحات لـ القناة الأولى للتلفزيون المصري، أنه رغم أن هذا الخسوف سيكون مرئيًا في دول أوروبا وبقية دول العالم، إلا أنه سيكون غير مرئي في الدول العربية.

وذكر أنه وفقًا للظواهر الفلكية، سيتعين حدوث كسوف للشمس قبل أو بعد الخسوف بفترة تتراوح بين أسبوعين.

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