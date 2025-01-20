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البنك المركزي يبيع أكثر من 30 مليون دولار بسعر 2143 ريال

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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اعلن البنك المركزي اليمني اليوم الإثنين عن نتائج المزاد رقم (1-2025) لبيع عملة أجنبية، والتي أعلن عنها يوم الأربعاء الماضي.

وقال البنك انه باع 30 مليون و 819 ألف دولار من أصل 50 مليون دولار، بمزاده الأول في العام 2025 بسعر 2143 ريالاً للدولار.

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