تفاصيل عرض الهلال الضخم للتجديد مع سالم الدوسري

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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كشفت تقارير إعلامية عن العرض المالي المقدم من إدارة نادي الهلال السعودي، إلى لاعبها سالم الدوسري والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الكروي الحالي، وبالتحديد في يونيو 2025.

وقدم الهلال عرضًا ضخمًا للتجديد مع الدوسري يتضمن حصوله على مبلغ مالي بلغت قيمته 26 مليون ريال سعودي كراتب سنوي، كما سيتم تقديم جميع المزايا المالية المغرية التي قد تُقنعه بالتجديد والاستمرار مع الفريق الأول.

يأتي هذا الأمر على هامش تلقى الدولي السعودي البالغ من العمر 33 عامًا، عرضًا كبيرًا من جانب نادي نيوم والذي يحاول إقناعه بالانتقال إلى صفوفه، لذلك يترقب وضعه مع الهلال عن كثب.

أرقام الدوسري مع الهلال هذا الموسم: المباريات: 23 مباراة الأهداف: 8 التمريرات الحاسمة: 6