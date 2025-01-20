تفاصيل عرض الهلال الضخم للتجديد مع سالم الدوسري تفاصيل مذهلة ونتائج قوية.. 3 أكواب من هذا المشروب تحميك من الأمراض العقلية الكشف عن أهم ما سيوقع عليه ترامب من أوامر فورية التنفيذ في يومه الأول راصد الزلازل الهولندي يعود من جديد ويحذر من كوارث مخيفة في تركيا وإيران تعرف على ثروات ملياديرات العالم زادت تريليوني دولار في 2024 الجيش السوداني يتقدم في مناطق جديدة والدعم السريع يستهدف الخرطوم هدايا تذكارية وشهادات تخرج للأسيرات: إبداع جديد من حماس أبو عبيدة يلقي خطاب النصر ويعلن: معركة طوفان الأقصى دقت المسمار الأخير بنعش الاحتلال وغيّرت المعادلات قبائل أبين تحذر عيدروس الزبيدي : قادرون على انتزاع حقوقنا والوقوف ضد أي قوة تحاول المساس بأمن واستقرار أبين ست جهات حكومية يمنية تبدا سلسلة إجتماعات مع صندوق النقد الدولي في عمّان
كشفت تقارير إعلامية عن العرض المالي المقدم من إدارة نادي الهلال السعودي، إلى لاعبها سالم الدوسري والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الكروي الحالي، وبالتحديد في يونيو 2025.
وقدم الهلال عرضًا ضخمًا للتجديد مع الدوسري يتضمن حصوله على مبلغ مالي بلغت قيمته 26 مليون ريال سعودي كراتب سنوي، كما سيتم تقديم جميع المزايا المالية المغرية التي قد تُقنعه بالتجديد والاستمرار مع الفريق الأول.
يأتي هذا الأمر على هامش تلقى الدولي السعودي البالغ من العمر 33 عامًا، عرضًا كبيرًا من جانب نادي نيوم والذي يحاول إقناعه بالانتقال إلى صفوفه، لذلك يترقب وضعه مع الهلال عن كثب.
أرقام الدوسري مع الهلال هذا الموسم: المباريات: 23 مباراة الأهداف: 8 التمريرات الحاسمة: 6